A aplicação da prova objetiva do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) ocorrerá neste domingo, 2. Haverá aplicação em 18 locais, distribuídos entre as regiões norte e sul da capital. A prova terá duração de três horas.

Os participantes devem chegar com antecedência, apresentar o documento de identificação pessoal e ceder cópia manuscrita de frase que constará na lista de presença, para que no caso de haver necessidade, seja realizado posterior exame grafotécnico, para garantir a lisura e idoneidade do concurso.

Nesta 1ª etapa do certame, serão avaliados os conhecimentos dos candidatos acerca do cargo de guarda metropolitano, apor meio de 50 questões objetivas de múltipla escolha (quatro alternativas), apenas uma correta.

A prefeitura ressalta que as linhas de transporte público, estão gratuitas aos fins de semana, desde o dia 11 de março.

Disputa

O concurso será disputado por 15.741 candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas, após o fim do prazo para pagamento da taxa ou análise do pedido de isenção. Há candidatos de 24 estados e do Distrito Federal, mas a maioria é do Tocantins, 13.794 inscritos. Maranhão (598), Goiás (465) e Pará (361) são os estados vizinhos com maior número de candidatos.

Confira os locais:

Centro Universitário Luterano de Palmas Ceulp/Ulbra

Universidade Federal do Tocantins

Centro Universitário Católica do Tocantins

Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva

Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso

Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré

Escola Municipal Eurídice Ferreira de Mello

Escola de Tempo Integral Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Gonzaga

Associação Comunidade Escola Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday

Escola de Tempo Integral Escola Mun do Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira

Centro de Ensino Medio Tiradentes

Colégio Estadual São José

Colégio da Polícia Militar do Tocantins - Unidade (Sen Antonio L. Maya)

Colégio Militar do Estado do Tocantins - Unidade I - Bl A

Colégio Ulbra Palmas

Centro de Ensino Médio Castro Alves

Escola de Tempo Integral Pe Jósimo Tavares

Centro de Ensino Médio Santa Rita de Cássia

Local de prova

Para descobrir o local da prova, cada candidato(a), deve individualmente acessar o site, localizar o Concurso da Guarda Metropolitana de Palmas/TO, clicar em locais de provas e por fim adicionar os dados de CPF e código de segurança, assim terá acesso ao cartão informativo onde constam todas as informações de local, bloco e sala.