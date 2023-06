A aplicação das provas para o concurso público da Secretaria da Educação do Tocantins (Seduc), será realizada neste domingo, 11, das 8 às 13h em Araguaína, Araguatins, Arraias, Augustinópolis, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins e também no estado vizinho, em Campos Belos, em Goiás.

Segundo o edital, os portões de todas as unidades de aplicação serão fechados às 7h30min.

Os candidatos deverão acessar e imprimir o cartão no qual consta data, horário e o local de realização da prova objetiva.

Também deverá comparecer ao local de realização da prova objetiva com documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de uma hora do horário estabelecido no edital, para o fechamento dos portões.

Deverá, ainda, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material.

O concurso

São ofertadas 5.242 vagas. A remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20. O concurso oferta vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena.

O concurso será realizado em uma única etapa de execução com duas fases, das quais a primeira de exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; e a segunda de avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.