Vida Urbana Provas do 2º dia do Enem serão aplicadas neste domingo; Capital terá reforço de linhas de ônibus Prova está sendo realizada em 31 cidades em 123 sedes de escolas estaduais da rede pública e privada; neste domingo serão aplicadas as provas das áreas de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste domingo, 28, quando serão aplicadas as provas das áreas de conhecimento da Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. A primeira prova ocorreu no último domingo, 21, e das 27.978 inscrições registradas, 58,7% dos candidatos da versão digital e 27,1% da impressa não compareceram aos locais de aplicação dos exames. O dado é do Instituto Nacional ...