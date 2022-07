Vida Urbana Prova oral e de tribuna para promotor de justiça do MPTO será realizada no final de semana Há 63 candidatos habilitados para as etapas marcadas para sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Palmas

A prova oral e de tribuna do 10º concurso para promotor de justiça substituto do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que consistem na quarta e quinta etapa, serão realizadas respectivamente no próximo sábado, 16, e domingo, 17, conforme o MP. Há 63 candidatos habilitados para participar das etapas. A prova oral no sábado será às 14h e a de tribuna às 8h ...