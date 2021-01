Vida Urbana ProUni deve ofertar 566 bolsas integrais e 298 parciais para o Tocantins em 2021 No total, programa ofertará 162.022 bolsas na primeira seleção de 2021; vagas, instituições e cursos disponíveis podem ser consultados online

As instituições particulares de ensino superior que aderiram ao Programa Universidade para Todos (ProUni) ofertam 162.022 bolsas de estudo na primeira seleção de 2021. Gestor do programa, o Ministério da Educação (MEC) informou que, deste total, 76.855 serão bolsas integrais e 85.167, parciais, com 50% de desconto sobre o valor do curso. O Tocantins receberá 566 b...