Vida Urbana Protocolo para volta às aulas exige ao menos 1ª dose anticovid para frequentar escolas estaduais Publicado na sexta-feira, protocolo de biossegurança da Seduc fixa exigência de comprovação do início da vacinação contra Covid-19 para alunos, técnicos e professores

Publicado na sexta-feira, 11, o Protocolo de Biossegurança para o retorno das aulas presenciais na rede de ensino do estado do Tocantins, fixa entre as medidas específica para prevenção e mitigação da pandemia de Covid-19 a exigência do cartão de vacina para permanência nas escolas. A exigência consta na parte das ‘Medidas de Segurança” e aparece no ite...