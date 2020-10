Vida Urbana Protocolo de Segurança orienta para volta das aulas presenciais em instituições de ensino do TO Entre as medidas estão que trabalhos em grupo devem ser evitados, não poderá ser compartilhado material escolar, portas e janelas devem ficar abertas, álcool em gel deve estar disponíveis em todos locais de uso comum; medidas devem ser seguidas por unidade de Educação Básica e Superior

Com o objetivo de orientar o retorno das atividades educacionais em instituições de Educação Básica e Superior do Tocantins, o Governo do Estado publicou o Protocolo Estadual de Segurança em Saúde. O documento com 25 páginas de orientações está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 26. Conforme a Secretaria da Educação, Juventud...