Protetor de Palmas: Dia de São José terá celebração de devoção e fé Padre Paulo Cristiano compartilha a importância da data na capital e menciona a conexão entre a cidade e o patrono da Sagrada Família

Na comunidade católica de Palmas, o Dia de São José não é apenas uma data no calendário litúrgico, mas um momento de reverência e devoção. O Padre Paulo Cristiano Luz Frade, da Paróquia São José, falou ao Jornal do Tocantins sobre a importância desse dia especial e sua conexão com a cidade de Palmas. "São José é importante na tradição católica em virtude de assumi...