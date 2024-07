Vida Urbana Proprietário rural faz acordo para evitar processo por crime ambiental De acordo com o TJTO, o acusado de abater animais em área de preservação em Araguatins pagou R$ 500 e replantou vegetação nativa na região

Um proprietário rural de 22 anos pagou R$ 500 e replantou vegetação nativa em uma Área de Preservação Permanente (APP) próxima a um rio em Araguatins, região extremo-norte do estado, para evitar um processo por crime ambiental. A sentença foi publicada na quinta-feira (11) e divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). De acordo com o TJTO,...