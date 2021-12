Vida Urbana Propriedades de famílias em Miracema são regularizadas pelo Estado Moradores estão desde 1994 esperando pela regularização fundiária; a partir da publicação, eles podem expedir o título de propriedade, registrado no cartório sem que tenham que pagar por isso.

Vinte famílias de baixa renda cadastradas junto à Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias) em Miranorte, cidade distante 100 km de Palmas, receberam do Governo doação de lotes urbanos. O ato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 8, afirma que os terrenos estão localizados na Ave...