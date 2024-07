Vida Urbana Propostas do Minha Casa Minha Vida devem ser apresentadas pelos municípios até esta sexta-feira O programa tem como objetivo principal reduzir o déficit habitacional e melhorar as condições de vida nos pequenos municípios brasileiros

O Programa Minha Casa, Minha Vida recebe propostas para a construção de unidades habitacionais em áreas urbanas de municípios com até 50 mil habitantes. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (19). Para mais informações e inscrições, acesse aqui O programa, denominado MCMV FNHIS Sub 50, tem como objetivo principal reduzir o déficit habitaci...