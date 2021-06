Vida Urbana Proporção de casamentos é maior que o de mortes no primeiro ano de pandemia no Tocantins Dados dos cartórios mostram que número de casamentos subiu 19% enquanto o de óbito oscilou 17%

A pandemia de Covid-19 trouxe diversos cenários diferentes no último ano, e isso inclui a realização de casamentos. De 2019 para 2020 o número de casamentos oficializados no Tocantins cresceu 19%, conforme dados da transparência dos cartórios de registro. O número de registros de matrimônios emitidos no Tocantins durante a pandemia passou de 4873 em 2019 para 5.780 n...