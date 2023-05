Vida Urbana Promotoria processa município de Bandeirantes por frota 100% inapta para o transporte escolar Ação Civil ajuizada nesta terça-feira quer ordem judicial para município adotar frota apta ao transporte escolar em 50 dias

A Promotoria de Justiça de Arapoema ajuizou uma Ação Civil Pública com pedido liminar para que o município de Bandeirantes do Tocantins, situado no noroeste do Estado, adote transporte escolar adequado para os alunos da rede municipal. A ação do promotor Caleb Melo tem como base inspeções do transporte escolar realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsi...