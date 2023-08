Vida Urbana Promotoria pede que juíza obrigue ATS a retomar fornecimento de água em Novo Acordo Pedido do promotor João Edson é desta quinta-feira, 17, mesma data em que a Agência Tocantinense de Saneamento anunciou mais um vazamento de adutora e falta de água de novo

O promotor de Justiça João Edson de Souza entrou com um pedido judicial nesta quinta-feira, 17, para que a justiça estadual em Novo Acordo conceda decisão liminar que obrigue a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) a garantir o fornecimento de água potável no município em 48 horas. A cidade amanheceu de novo com a falta de água, poucas horas após a agência ter an...