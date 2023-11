Vida Urbana Promotoria de Justiça processa prefeitura de Pindorama para conserto na frota de transporte escolar Pindorama faz parte dos 68 municípios com frota 100% inapta para transportar estudantes. Promotor Leonardo Ateniense pede conserto imediato de pelo menos 4 ônibus

O município de Pindorama do Tocantins está entre os 68 municípios com 100% da frota de veículos usada no transporte escolar inapta. Como mostrou o JTo, o transporte escolar no Tocantins tem 77% da frota inapta para levar os estudantes para a escola e retorná-los em segurança para a casa constatada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O órgão analis...