Vida Urbana Promotoria de Justiça da capital abre inquérito sobre falta de aulas no sistema prisional Uma das primeiras medidas pedidas pelo promotor Benedicto Guedes é um relatório sobre as condições da oferta de aulas nos presídios tocantinenses

O promotor de Justiça Benedicto de Oliveira Guedes Neto, da 10ª Promotoria de Justiça da capital, instaurou inquérito civil na quinta-feira, 31 de março, para apurar a falta de oferta de aulas no sistema prisional do Tocantins. De acordo com o promotor, na portaria que instaura o procedimento, a garantia da oferta educacional nos presídios está prevista na Lei...