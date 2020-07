Para aumentar a proteção dos tocantinenses com relação à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) ingressou com ação civil pública contra o Estado do requerendo a instalação de uma barreira sanitária na divisa do Tocantins com o Goiás, na rodovia TO-050, entre as cidades de Arraias e Campos Belos.

Proposta pelo promotor de Justiça João Neumann Marinho da Nóbrega, da Comarca de Arraias, a ação cita que a instalação desse tipo de barreira está prevista no próprio Decreto nº 6092/2020, publicado pelo próprio Executivo Estadual, e que enviou comunicações à administração solicitando essa medida, mas que não houve resposta.

O pedido é motivado pelo aumento dos casos na região Sudeste do estado, conforme informou o órgão. Conforme o boletim da SES de ontem, Arraias já registrou cinco casos de Covid-19 e Campos Belos não tem nenhum infectado.

O promotor ainda destaca que Hospital Regional de Arraias, unidade de referência para sete municípios da região, não tem estrutura suficiente para atender pacientes com a doença caso haja um possível surto, e requer que na estrutura disponha de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) suficientes para profissionais da Vigilância Sanitária Estadual e Polícia Militar (PM), bem como disponibilize de máscaras de proteção para distribuição, produtos e materiais para higienização, inclusive de veículos, termômetros, testes rápidos de Covid-19 e outros insumos.