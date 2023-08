Vida Urbana Promotoria constata rotinas descumpridas no presídio de Cariri enquanto Seciju defende normalidade Falta de banho de sol e redução nas visitas sociais estão entre as violações confirmadas em visita no dia 30 de julho. Seciju diz que vai restabelecer visitas de forma integral

A 3° Promotoria de Justiça de Gurupi constatou que a Unidade de Tratamento Penal de Cariri (UTPC) não cumpre as rotinas para garantir os direitos dos reeducandos, durante uma visita técnica do órgão no dia 30 de julho. Entre as violações estão a falta de banho de sol e redução 'drástica' no número de visitas sociais. A direção da unidade confirmou a situaç...