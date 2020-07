Vida Urbana Promotor vai investigar se municípios da região de Formoso cumprem políticas de combate às queimadas Procedimento foi aberto na Promotoria Regional Ambiental do Alto e Médio Araguaia, a cargo do promotor Francisco Brandes Júnior

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um procedimento administrativo para apurar a aplicação das políticas públicas ambientais nos municípios abrangidos pela Promotoria Regional Ambiental do Alto e Médio Araguaia, a cargo do promotor Francisco Brandes Júnior. Diz o órgão que a medida visa "proteger o meio ambiente dos danos causados por queimadas e incêndios f...