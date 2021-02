Vida Urbana Promotor tocantinense fala sobre povos tradicionais no sistema de Justiça em maratona do CNMP Evento será nesta terça-feira, 23, das 14 às 16h30

O promotor de Justiça do Ministério Público do Tocantins João Edson de Souza é um dos debatedores da mesa “Os povos e comunidades tradicionais da atualidade e o Sistema de Justiça”, debate que abre a Maratona de Direitos Fundamentais nesta terça-feira, 23, a partir das 14h. Organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministér...