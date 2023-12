Vida Urbana Promotor pede R$ 100 mil para família da mulher morta a facadas em denúncia contra Felipe Magalhães Argemiro Ferreria dos Santos Neto apresentou denúncia contra Felipe de Jesus Magalhães, de 26 anos, por feminicídio cometido por ciúme e enquanto mulher estava deitada

Após o indiciamento por feminicídio pelo delegado Guilherme Coutinho Torres da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP-Palmas), Felipe de Jesus Magalhães, de 26 anos, virou alvo de uma denúncia pela confissão de ter matado a facadas a esposa Madalena dos Santos Marques, de 50 anos, no início da noite do dia 27 de novembro deste ano, no Jardi...