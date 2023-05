O inquérito aberto pela Polícia Civil para apurar o assassinato do empresário Nilton Alcântara Neves, aos 60 anos, no dia 25 de janeiro de 2022, alvejado por vários disparos de arma de fogo enquanto estava no estacionamento do posto Petrolider, na quadra 712 Sul (Arse 75) ainda não está concluído, afirma a 1ª Promotoria de Justiça da Capital.

Passados mais de 1 ano e 5 meses do crime, o promotor de Justiça Argemiro Ferreira dos Santos Neto protocolou um parecer na 1ª Vara Criminal de Palmas no qual pede a conclusão das investigações, com a juntada do relatório final, em 90 dias, com o indiciamento formal dos suspeitos ou com o pedido de arquivamento.

Na investigação do caso, a Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca no dia 14 de fevereiro deste ano e prendeu a dupla suspeita do assassinato: Eder Pereira da Silva, 41 anos, apontado como o autor dos tiros contra o empresário e Adalto Ramalho da Silva, 49, que seria o apoio na execução do crime.

Os dois teriam recebido R$ 51 mil para executar o empresário. Com a decisão, datada do dia 14, a prisão temporária dos dois fica prorrogada por mais 30 dias até o dia 14 de abril. O juiz atendeu aos pedidos dos delegados responsáveis pelo inquérito criminal que investiga o homicídio. No mês passado, a justiça converteu em preventiva a prisão temporária dos dois.

Para o promotor, o inquérito principal “não está sendo movimentado adequadamente, permanecendo parado, por longo período, sem a realização das diligências necessárias à conclusão das investigações e para subsidiar” uma eventual denúncia do Ministério Público.

“Destarte, tendo em vista o lapso temporal já transcorrido entre a data do crime e o presente momento sem a devida apuração dos fatos e/ou o feito movimentado corretamente (com pedido de dilação de prazo), reiteramos pela conclusão deste procedimento investigatório”, pede o promotor.

Ainda não há decisão da Justiça ao pedido do promotor, feito no dia 17 de maio, nem resposta da Polícia Civil no inquérito.