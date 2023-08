Vida Urbana Promotor pede cadeia para mulher que fingiu programa sexual e de soldador suspeito de matar cliente Denúncia ministerial afirma que mulher deixou porta da casa do idoso aberta para o comparsa entrar e furtar a casa. Pedro Sousa, de 67 anos, morreu dias depois pelos golpes de faca recebidos durante luta com o suspeito do assalto

O promotor de Justiça Rui Gomes Pereira da Silva Neto pediu nesta quarta-feira, 23, a condenação de Jaqueline Soares Bispo, conhecida como “Jaque”, de 35 anos, e do soldador Iranilton Cantuares Leite, de 24 anos, pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de Pedro Cavalcante de Sousa, de 67 anos, no dia 28 de março deste ano, no Setor Palmas, em Araguaína. Ela é acus...