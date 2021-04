Vida Urbana Promotor de Justiça quer obrigar prefeita de Palmas a divulgar tratamento precoce contra a Covid-19 Recomendação de Adriano Neves publicada pelo Ministério Público do Tocantins na terça-feira dá dez dias para prefeita Cinthia adotar providências sobre o uso precoce de remédios e publicar no site oficial

Em nova investida oficial contra a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB), o promotor de Justiça Adriano Neves, da 28ª Promotoria de Justiça de Palmas, quer obrigar a prefeita a “registrar os dados, monitorar e avaliar as ações de saúde” realizadas na capital com os polêmicos remédios contra a Covid-19 que fazem parte do “tratamento precoce” contra a doença. Em docume...