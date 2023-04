Mais de 600 comunidades tradicionais do Tocantins podem se beneficiar até o fim do ano com internet sem fio gratuita. As primeiras localidades a receberem as torres de conexão foram as comunidades quilombolas do Prata e do Mumbuca, localizadas na região do Jalapão

No Jalapão, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) acompanhou uma vistoria técnica, para verificar a velocidade de conexão e o raio de alcance do sinal.

De acordo com o governo, a internet chega através de fibra óptica a um totem instalado no centro das comunidades, a partir daí o sinal é distribuído via wi-fi, cobrindo um raio de até 200 metros.

A internet sem fio suporta até 350 dispositivos conectados simultaneamente, com velocidade de 10 Mbps. O sinal de wi-fi chega aos principais pontos das comunidades, abrangendo, inclusive, escolas

O projeto é idealizado pelo deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos).