Vida Urbana Projeto prevê hidrovias em rios do Tocantins para escoamento de produção Projeto pretende ser integrado com os modais rodoviário e ferroviário. Intenção é assumir posição de destaque no cenário nacional de transportes

A hidrovia Tocantins-Araguaia é uma das principais vias de transporte do corredor Centro-Norte brasileiro. A região tem destaque nacional pela grande produção de grãos no país. Com o objetivo de melhorar o escoamento de toda essa produção, um projeto para implantação das hidrovias dos rios Madeira e Tocantins foi apresentado. A intenção é fazer a integração com os...