Vida Urbana Projeto Lago Limpo recolherá lixo em praias e aterro de ponte de Palmas neste sábado Ação terá mergulhadores fazendo a limpeza subaquática, já parceiros e voluntários estão na limpeza nas beiras do lago

Neste sábado, 16, o Projeto Lago Limpo pretende recolher centenas de quilos de lixo nas praias, aterro de acesso à Ponte de Amizade e na Ilha do Paulo, em Palmas. A concentração será às 6h30, com início da ação para às 7 horas, na Praia da Graciosa, em frente à Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS) do Corpo de Bombeiros, de onde os grupos sairão para diversas d...