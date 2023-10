Estão abertas as inscrições para a contratação de terapeutas ocupacionais para suprir demandas de trabalho do projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Incubadora Social para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social.

São ofertadas duas vagas para profissionais formados na área, uma para Araguaína e a outra para Palmas.

De acordo com o edital, as inscrições seguem até às 23h59min do próximo domingo, 29. Os interessados devem enviar a documentação exigida no edital, para o endereço eletrônico Incubadorasocial@uft.edu.br com cópia para selecao@fapto.org.br, e identificar o assunto como: Edital nº 022/2023.

Segundo o documento, o processo de seleção será feito por análise de currículo, análise de documentos e entrevistas.

A contratação, na forma de prestação de serviço autônomo, prevê uma remuneração no valor total de R$ 6 mil. O período é de 12 meses.

Ainda conforme o edital, entre as atribuições estão acolher as beneficiadas do projeto, contribuir com o desenvolvimento neuropsicomotor dos indivíduos, adultos com membro do composto amputados; transtornos mentais, com depressão e outro sinais que venha dificultar a organização motora do indivíduo para inclusão social.

Além de realizar atividade prática com os contemplados pelo projeto a partir da necessidade identificada. Elaborar relatório de trabalho, relatório técnico caso necessário.

Realizar também palestras para público participantes do projeto Universidade da Maturidade. Elaborar uma cartilha com as beneficiadas da Incubadora Social.

O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 6 de novembro. O início das atividades está previsto para novembro de 2023 .

Sobre o Projeto

Segundo a universidade, a Incubadora Social é um projeto de extensão realizado pela UFT em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado do Tocantins e o Ministério das Mulheres que pretende beneficiar, até o ano de 2024, 500 mulheres em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

A proposta inclui a realização de rodas de conversa e escuta qualificada com profissionais das áreas de Serviço Social, Psicologia e Terapia Ocupacional, além de atividades culturais e oficinas de capacitação nas áreas de artesanato, biojoia, beleza e estética, dança e grafite, entre outros. Outro intuito do projeto é produzir, a partir das discussões com as participantes, uma cartilha sobre Direitos das Mulheres, a fim de estimular o exercício crítico da cidadania.