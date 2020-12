Vida Urbana Projeto do curso de Medicina da Unitins será apresentado nesta quinta em Augustinópolis Evento acontece nesta quinta-feira junto com a entrega de equipamentos hospitalares para a região do Bico do Papagaio

A apresentação do projeto do curso de Medicina da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) no Câmpus Augustinópolis será apresentada nesta quinta-feira, 17. Essa apresentação acontece com a presença do governador, Mauro Carlesse, na sede da unidade da Unitins. “Nós apresentaremos à comunidade o modelo de funcionamento do curso de Medicina da Unitins. Um curso ...