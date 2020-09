Vida Urbana Projeto de reforma em prédio histórico de Arraias gera preocupação em moradores da cidade Ex-alunos do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, onde funciona atualmente o Colégio Estadual Professora Joana Batista Cordeiro temem por demolição de parte de prédio que faz parte da história da cidade; Seduc diz que o projeto segue em fase de elaboração, mas que patrimônio será preservado

A cidade de Arraias completou 280 anos no último dia 1ª de agosto. Com todo esse tempo, o município acumula construções antigas e que fazem parte do patrimônio histórico da cidade tocantinense emancipada politicamente em 1740. A preservação de um dos prédios que fazem parte do rico patrimônio arquitetônico da cidade é tema de preocupação dos moradores. A reforma do pré...