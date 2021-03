Vida Urbana Projeto de gestão de águas da bacia do Rio Formoso do Araguaia ganha Prêmio Ana 2021 Anúncio foi feito nesta segunda-feira, 22, comemorado Dia Mundial da Água. A partir desta vitória, o projeto passa a poder usar o “Selo Prêmio ANA Vencedor”.

O projeto do Instituto de Atenção às Cidades (IAC-UFT) de Gestão de Alto Nível desenvolvido no âmbito da Ação Judicial que discute o uso dos recursos hídricos da bacia do Rio Formoso foi o vencedor da edição 2020 do Prêmio, na categoria “Pesquisa e Inovação Tecnológica”. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 22, comemorado Dia Mundial da Água. A partir desta vitória, o...