Iniciado em agosto do ano passado, o projeto Pronas (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência) do governo federal realizado na Apae de Colinas atingiu a marca de 39 mil atendimentos em novembro deste ano.

Com previsão de término em feverero de 2024, o projeto presta assistência médica e multiprofissional a pessoas com deficiência na região noroeste do Tocantins, de acordo com o fisioterapeuta Samuel Moura Silva, um dos coordenadores do projeto.

Samuel Moura avalia a execução do Pronas na região e sua importância para a sociedade. "Estas políticas públicas preconizam a oferta de atendimento multidisciplinar integral, promovendo a inclusão e a dignidade da pessoa com deficiência, garantindo seus direitos e possibilitando o pleno exercício de sua cidadania".

"A satisfação dos pacientes e suas famílias aumentou significativamente, demonstrando a eficácia e o impacto positivo do programa, que se mostrou um desafio para a entidade desde o início", destaca Moura.

A Apae de Colinas afirma que o serviço de reabilitação implementado neste projeto, segue as diretrizes das políticas públicas brasileiras voltadas para a assistência à pessoa com deficiência. "Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o projeto Pronas atua no amparo e na garantia dos direitos fundamentais desses indivíduos”, avalia outro coordenador do Pronas em Colinas, o musicoterapeuta Walter Jose Mendes da Silva.

Segundo Walter Silva, o atendimento vai além da necessidade imediata de saúde e tem impacto social. "O projeto Pronas em execução na Apae de Colinas do Tocantins, ao seguir esses preceitos, não apenas atende às demandas imediatas de reabilitação física e visual, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos".

Compra de equipamentos e contratação de equipe

Segundo os coordenadores, o projeto possibilitou a compra de materiais e equipamentos específicos que serviram para aprimorar a assistência prestada. "Isso incluiu aquisição de equipamentos de diagnóstico avançados, tecnologias de reabilitação física e visual, bem como materiais específicos para cada área de atuação dos profissionais envolvidos", afirma Samuel Moura.

O Pronas também viabilizou a contratação de 27 colaboradores qualificados para a equipe multidisciplinar, responsável pelo atendimento. As contratações incluíram médicos especialistas, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais, detalham os coordenadores.

Avaliação técnica e habilitação permanente

A Apae espera que a execução do projeto sirva para um teste de pré-habilitação de um novo serviço de saúde contínuo. “Essa avaliação técnica está sendo realizada para analisar a eficiência e a viabilidade de implementar um serviço permanente e estruturado para atender às necessidades das pessoas com deficiência na região”, defende.

“Ao unir os esforços de uma equipe multidisciplinar qualificada à experiência consolidada da instituição como ponto de referência para reabilitação auditiva e intelectual, o Pronas se destaca como um marco no cuidado integral às pessoas com deficiência no município”, prossegue Walter Silva.

“O projeto continua a trilhar seu caminho, inspirando esperança e transformando realidades. A Apae de Colinas permanece como um farol de dedicação, conhecimento e humanização, elevando os padrões de cuidado e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para todos”, conclui Samuel Moura.

-----------

Observação: o repórter que assina a matéria é pessoa com deficiência auditiva desde os 20 anos e é um dos pacientes atendidos no centro de reabilitação da Apae de Colinas, sua cidade natal, a 270 km de Palmas.