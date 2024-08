Vida Urbana Projeto Bombeiro Mirim abre vagas em seis cidades; veja como se inscrever Prazo de inscrição começou na segunda-feira (5) e segue até esta sexta-feira (9). O projeto é destinado a crianças/adolescentes de 10 a 14 anos

Estão abertas as inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom). O projeto do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins (CBMTO) abriu vagas nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Araguatins e Dianópolis. As inscrições começaram na segunda-feira (5) e seguem até esta sexta-feira (9). Conforme divulgado pelos bombeiros, o proj...