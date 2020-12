Vida Urbana Projeto ambiental nacional implantará Parque Natural Municipal Papagaio em Palmas Iniciativa na Capital é uma compensação exigida após o microparcelamento da ARSO 151 e faz parte do Projeto Criação de Áreas Protegidas Municipais no Matopiba

Com previsão de uma área de 18,74 hectares, Palmas receberá a implantação do projeto do Parque Natural Municipal Papagaio Galego, uma nova unidade de conservação de proteção integral, que faz parte do Projeto Criação de Áreas Protegidas Municipais no Matopiba, lançado em 2019. Esse Parque Natural, em área urbana, integra o Sistema Municipal de Infraestrutura Verde, e...