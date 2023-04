O programa Mais Médicos retoma atividade com oferta de 47 vagas para o Tocantins depois de dois anos parados. Ao todo, 34 municípios do estado devem ser beneficiados.

Em todo o país, são mais de seis mil vagas para 2.074 municípios. A primeira etapa do programa é voltada para as prefeituras. Os gestores de saúde devem indicar quantas vagas pretendem preencher em cada localidade, por meio do Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica. O Tocantins é o estado do Norte com menor número de vagas contempladas pelo programa.

A confirmação das vagas só é feita depois do município indicar o número de vagas pretendidas por unidade básica de saúde. Os municípios que já participaram anteriormente do Mais Médicos precisam atualizar o cadastro. A gestão municipal deve garantir moradia, alimentação, água potável e transporte adequado aos profissionais.

O Ministério da Saúde (MS) pediu prioridade e urgência principalmente para comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Somente na Amazônia Legal, área que o Tocantins integra, o Governo Federal oferece mil postos inéditos. Região é priorizada por enfrentar dificuldades históricas para fixar profissionais de atenção primária.

O Governo Federal estima que, até o fim do ano, outras 15 mil vagas devem ser abertas. O objetivo do programa é garantir acesso à saúde para os brasileiros na atenção primária, que é porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).