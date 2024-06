O ato de doar pode assumir diversas formas: desde doar roupas para quem necessita até contribuir financeiramente para uma instituição de caridade. No entanto, um programa da Universidade Federal do Tocantins (UFT) recebe um tipo de doação singular, o corpo humano.

O Programa de Doação de Corpos (PDC) incentiva pessoas a doarem os seus corpos após a morte, para contribuir nos cursos de saúde e também para estudos científicos.

Em todo o Brasil, existem 39 programas em funcionamento a UFT é única do Norte, seis no Nordeste, quatro no Centro-Oeste, 11 no Sul e 17 no Sudeste, segundo artigo publicado pela Revista Brasileira de Educação Médica, a Scielo Brasil.

O JTo esteve nos laboratórios das aulas práticas do curso de medicina e conversou com a professora de anatomia Gabriela Ortega, que é biomédica e uma das responsáveis pelo projeto. Ela destacou a importância dessas doações para o estudo da anatomia humana.

"É fundamental estudarmos a anatomia com o corpo humano cadavérico, pois só assim podemos compreender as variações anatômicas que são essenciais para a prática médica".

Essas variações anatômicas são cruciais para o entendimento da complexidade do corpo humano. Como explica a aluna Monique Diesel, que está no 4º período de medicina e participante do projeto desde setembro de 2022.

"Cada corpo possui suas particularidades, desde trajetos diferentes de artérias até profundidades variadas, e é somente através do estudo em corpos reais que podemos identificar e compreender essas diferenças", disse a estudante.

Monique também compartilha que sua escolha pelo curso de medicina foi influenciada por uma experiência durante uma excursão escolar aos laboratórios.

"Quando vi os corpos e compreendi a importância do estudo prático da anatomia para poder ajudar o próximo com responsabilidade, soube que era o caminho que queria seguir".

Desde sua fundação em 2019, o programa já recebeu mais de 15 doações, entre eles corpos, órgãos, recém-nascidos e fetos. Além disso, 20 pessoas já preencheram a documentação para doar seus corpos após o falecimento, segundo divulgou a universidade em sua página da internet.

Processo para estudos

Ao receber os corpos doados, a universidade segue protocolos para garantir a confidencialidade e o respeito aos doadores e suas famílias, explicou a biomédica e professora de anatomia da UFT, Gabriela Ortega.

Segundo Gabriela, os corpos passam por um processo de conservação em produto químico, como o formol, que dura seis meses, para preservar a privacidade dos doadores, além de medidas adicionais para garantir a segurança e o sigilo das informações. "A dissecação torna o corpo irreconhecível", afirmou a professora.

A biomédica lembrou que a segurança sanitária também recebe prioridade, uma vez que os produtos químicos utilizados para preservar o corpo podem causar desconforto, portanto, são estabelecidos protocolos rígidos para o acesso a esses materiais.

"O acesso ao laboratório de anatomia é restrito, sendo permitida apenas a entrada dos técnicos, professores da disciplina e alunos matriculados", ressalta. "Além disso, quando as peças e os corpos humanos não estão sendo utilizados para estudo, são armazenados em uma área separada, inacessível aos alunos", disse.

Após a doação dos corpos, as famílias perdem o contato direto com eles. No entanto, a conexão emocional das famílias com os doadores é respeitada, conforme enfatizou Gabriela.

"Apesar da impossibilidade de contato direto com os corpos após a doação, estamos desenvolvendo um memorial dedicado aos doadores, onde as famílias poderão prestar suas homenagens".

Como posso doar?

O processo de doação de corpos envolve diferentes modalidades, desde a doação voluntária expressa pelo próprio indivíduo em vida até a decisão da família após o óbito, conforme informou Gabriela Ortega, que é uma das responsáveis pelo projeto de doações de corpos para a UFT.

Ela explicou que é necessário preencher um formulário disponível no site da universidade e informar à família sobre a decisão. Na página, contém a informação de que a doação não é irrevogável, ou seja, o então doador pode cancelar o cadastro a qualquer momento, basta entrar em contato com a instituição.

A professora contou sobre as formas de se tornar um doador e que a família também tem o direito de recusar a doação após a morte do familiar, o que para ela reforça a importância de se discutir e esclarecer com os entes queridos todos os aspectos dessa decisão antecipadamente.

"Existem diversas formas de doação, desde a manifestação de desejo em vida até a autorização da família após a morte, incluindo a doação de partes do corpo ou fetos", disse.

Outro tipo de doação é a de ossos exumados. "Após serem sepultados em cemitérios particulares, às vezes, passados anos, as famílias enfrentam dificuldades para arcar com as taxas cobradas por esses locais e optam por entregá-los para nós; essas peças também são utilizadas para estudos anatômicos", explicou.

Pós-morte

Apesar da doação, o programa da UFT assegura que os procedimentos funerários, como o velório, podem ser realizados pelos entes queridos do doador, segundo informou a biomédica Gabriela Ortega.

"O velório ocorre normalmente, a única diferença é que, ao invés do caixão ser enterrado ou cremado, o corpo é encaminhado para a universidade", esclareceu.

O programa mantém uma página no Instagram @doacaodecorpos.uft dedicada ao tema, com informações e esclarecimento de dúvidas. Nela, estão as formas de contato para que os interessados possam tirar dúvidas ou cancelar a doação prévia pelo número (63) 3229-4820 ou enviar um e-mail para doacaodecorpos@mail.uft.edu.br.

Significado do símbolo

A professora explica sobre o símbolo do programa, que a ideia original era representar uma semente que germinaria em uma flor.

“Escolhemos essa flor específica em referência à flor do símbolo da UFT, o neurônio foi incorporado ao símbolo para simbolizar a continuidade da vida. O design do programa é circular, com a palavra ‘programa’ escrita ao redor da flor, representando o ciclo e a perpetuação”.

O conceito de "doar é um ato de ressignificar" e também está presente no símbolo. “A ideia é que doar é como uma flor que desabrocha, trazendo novos benefícios e boas ações. Assim, a ação de doar desabrocha em outras coisas positivas, criando um ciclo contínuo de benefícios”, finaliza.

O que diz a lei?

A doação de corpos para estudos anatômicos é respaldada pela legislação brasileira, que reconhece a importância desse gesto para a ciência e a medicina. O Artigo 14 da Lei Nº 10.406 de 2002 estabelece a validade da disposição gratuita do próprio corpo para fins científicos ou altruísticos após a morte.