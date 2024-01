Vida Urbana Programa Farmácia Popular inicia distribuição gratuita de absorventes a vulneráveis A oferta é válida a estudantes da rede pública (de baixa renda), pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema e à população recolhida em unidades do sistema prisional

O Governo Federal iniciou a distribuição de absorventes nas 31 mil unidades do Programa Farmácia Popular no país. A oferta é válida a estudantes da rede pública (de baixa renda), pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema e à população recolhida em unidades do sistema prisional. Segundo o Ministério da Saúde, o público-alvo a...