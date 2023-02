Uma mulher de 47 anos, que de se declarou profissional do sexo em Palmas, está presa desde sábado, 11, após ser flagrada em um posto nas proximidades de Tabocão, com uma mochila contendo drogas, depois de ser vista por policiais em tratativa com um motociclista.

Policiais militares patrulhavam a área de um posto, nas proximidades de Tabocão, às margens da BR-153, e desconfiaram da entrega de uma mala para uma mulher, que "ficou muito nervosa" após receber o objeto, segundo o boletim policial.

Abordada, a mulher confessou ter sido contratada para levar uma mala até Guaraí. No interior da bolsa havia duas porções de drogas embaladas em sacos plásticos.

Na delegacia, ela disse que tinha viajado de Palmas para fazer programas na região de Tabocão quando recebeu a proposta do motoqueiro, que seria um borracheiro da cidade, com o qual fizera programas sexuais, para levar a sacola com as drogas em Guaraí.

A mala seria entregue para uma mulher identificada como "Jackeline" que a aguardaria na rodoviária de Guaraí. Ao delegado, a profissional do sexo disse que não conhecia a destinatária, que a identificaria pelas roupas informadas previamente, ocasião que receberia o dinheiro.

Laudo do Núcleo de Perícia Criminal de Guaraí afirma que as 116 gramas são de "derivado de cocaína" (crack) identificadas por reação com tiocianato de cobalto II, substância química usada neste tipo de análise.

Na tarde de domingo, a mulher foi levada para a Unidade Prisional Feminina de Miranorte e a juíza plantonista Luciana Costa Aglantzakis o encaminhou o auto de flagrante para conhecimento do Ministério Público e da Defensoria Pública. Após manifestações dos órgãos, irá analisar a prisão e definir a situação da mulher, que é moradora do Lago Sul, na capital.