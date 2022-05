Vida Urbana Profissional da saúde é indiciado por violação sexual contra pacientes em Paraíso O enfermeiro de 56 anos tinha sido afastado anteriormente de suas funções pela prática do mesmo crime

A Polícia Civil (PC) indiciou um enfermeiro de 56 anos por crime de violação sexual mediante fraude em unidades de saúde municipal. O caso ocorreu em Paraíso, região centro-oeste do Estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) as investigações tiveram início após uma mulher informar à polícia que o profissional a tocou indevidamente durant...