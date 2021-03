Vida Urbana Profissionais de saúde e idosos acima de 80 anos podem buscar vacina contra a Covid nesta terça Ação ocorre no Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira, das 8 às 17 horas

Os profissionais da Saúde e idosos acima de 80 anos que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 poderão se vacinar nesta terça-feira, 16, no Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira, das 8 às 17 horas. A ação, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), tem o objetivo de aplicar a segunda dose (D2) do imunizante CoronaVac para a...