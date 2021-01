Vida Urbana Profissionais de saúde das USFs e UPAs são vacinados nesta terça e quarta em Palmas Demora na vacinação contra a Covid-19 é preocupação em muitos municípios

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas vacinou os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do Norte e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul.A ação ocorreu nesta terça-feira, 26, e nesta quarta-feira, 27, será a vez da imunização acontece nas USFs do Sul da Capital. Conforme a Saúd...