Uma ação de capacitação e qualificação ocorreu com os profissionais de Saúde em hospitais, estaduais e municipais, do Norte e Centro-Norte do Tocantins. O treinamento realizado pela equipe do Hospital Geral de Palmas (HGP), que faz parte do Time de Resposta Rápida, mostrou a forma de manejo adequado aos pacientes com à Covid-19.

Ação ocorreu no sábado, 18, e participaram 55 profissionais do Hospital Regional de Araguaína (HRA), de Doenças Tropicais (HDT), Regional de Xambioá e o Municipal de Araguaína. Já no domingo, o treinamento ocorreu com profissionais do Hospital Regional de Pedro Afonso, Hospital de Arapoema e Hospital de Guaraí

A ação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) objetivou a integração de práticas assistenciais e qualificação dos profissionais que laboram suas atividades nas Unidades Próprias. Durante a ação também teve a permissão da discussão de segurança e qualidade no cuidado ao paciente e fluxo assistencial no Componente Hospitalar.