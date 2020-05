Vida Urbana Profissionais da saúde protestam na porta de Hospital visitado por Teich Manifestantes cobram respiradores e leitos para todos os pacientes, além de respeito à quarentena e distribuição de verba para subsistência da população carente

Profissionais da área de saúde e representantes de entidades de defesa da saúde realizam um protesto, na manhã deste sábado (9) na porta do Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio. O local integrava a agenda de visitas do ministro da Saúde, Nelson Teich. Com faixas e cartazes, nove pessoas cobram respiradores e leitos para todos os pacientes, além ...