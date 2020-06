Os profissionais de saúde de Colinas passaram por um curso sobre a contaminação e transmissão em ambientes hospitalares da Covid-19 e sobre a segurança e saúde do trabalhador. O curso teve início na quarta-feira e será encerrado nesta quinta, 25.

Para evitar aglomeração, por causa da pandemia, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Colinas (TO), dividiu o curso em duas turmas, que se encontram no Centro VocacionaI Tecnológico (CVT), ontem 24 e hoje 25. Durante a manhã e tarde, juntos buscam soluções para minimizar riscos, no trabalho com a doença.

No curso são repassadas técnicas de como usar as roupas, como colocar e tirar para não se contaminarem, a paramentação, a importância de higienizar bem as mãos e os períodos de transmissão da doença. Também são abordados histórico da doença, tipos de testes e critérios para que sejam realizados, entre outros.