Vida Urbana Profissionais da imprensa destacam legado do ex-diretor de jornalismo Luiz Fernando Rocha Lima Seriedade e dedicação em busca de um jornalismo atuante idependente são marcas lembradas por jornalistas que trabalharam com Nando no Tocantins

Em sua passagem como ex-diretor geral do Grupo Jaime Câmara em Palmas, em 1988, antes de seguir para Brasília (DF) e de se tornar diretor de jornalismo do Grupo Jaime Câmara (GJC), Luiz Fernando Rocha Lima, o Nando, como era conhecido, deixou legado de defesa do jornalismo e do interesse público como base do noticiário, segundo avaliações de profissionais da imprensa q...