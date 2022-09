Vida Urbana Profissionais da enfermagem entrarão em greve dia 21 de setembro Enfermeiros fizeram manifestação nas maiores cidades contra suspensão do piso salarial da categoria e definem paralisação geral

O Sindicato dos Profissionais de Enfermagem (SEET) confirmou na tarde desta quinta-feira, 15, que a paralisação da classe no estado está confirmada para o dia 21 de setembro, em conjunto com profissionais de outros estados. O ofício elaborado pelo SEET para ser encaminhado ao Governo do Estado afirma que a paralisação, acordada em assembleia geral extraordinária, vai at...