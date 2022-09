Vida Urbana Profissionais da enfermagem do Tocantins participam de greve nacional contra decisão do STF Unidades de saúde de Palmas priorizam casos de urgência e emergência durante manifestação que vai durar 24h em razão do menor número de servidores no atendimento

Os profissionais da área enfermagem do Tocantins pararam suas atividades nesta quarta-feira, 21, em protesto contra a suspensão da lei do piso salarial da categoria. As unidades de saúde de Palmas priorizam casos de urgência e emergência. A enfermeira Xênia Pollyana, de 39 anos, defende a manifestação para reverter a decisão. “Hoje é o dia D da paralisação...