Profissionais da educação do município de Rio Sono paralisaram as atividades por três dias, a partir desta quarta-feira, 30, em protesto pelo pagamento das progressões, data-base e realização de concurso público. Após a paralisação, a categoria deve deliberar sobre o estado de greve em assembleia.

Segundo o Sindicato Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet) , no dia 14 de junho os profissionais ameaçaram entrar em greve em protesto contra o não pagamento do reajuste do piso do magistério e as progressões dos profissionais da educação.

A categoria diz que aguarda uma proposta da gestão em relação às reivindicações.

Um ofício enviado ao prefeito no dia 17 de agosto também solicita a retirada do projeto de lei N° 006/2023 e de 8 de agosto de 2023.

"O projeto no seu artigo 1 considera a aplicação do reajuste apenas aos professores que possuem 40 horas de jornada. Dessa forma, desrespeita a legislação vigente quanto a isonomia e as jornadas de trabalho praticadas, que se estendem de 20 a 40 horas semanais no exercício do magistério”.

A categoria pede para que seja discutido junto com a gestão municipal, “pois o mesmo foi protocolado no legislativo municipal à revelia dos trabalhadores, ou seja, sem o devido debate sobre o tema”. Também mencionaram que, caso não seja debatido o assunto, uma nova assembleia será realizada no dia 31 de agosto para deflagrar greve por tempo indeterminado.

Ao Jornal do Tocantins, o prefeito Itair Gomes Martins (PSD) afirma que entende o direito democrático da categoria, mas considera que o momento requer “muito entendimentos” em razão das finanças do município.

“Estamos com muita dificuldade, a principal causa é a grande crise financeira que estamos passando, existe a possibilidade do município não efetuar a folha agora no dia 31”, afirma.