Os professores da rede pública municipal de Porto Nacional realizaram uma paralisação nesta terça-feira, 21. Vestidos de preto, os educadores foram às ruas em caminhada até a porta da prefeitura onde realizaram um ato público em defesa do piso nacional do magistério deste ano.

A categoria aprovou estado de greve em assembleia geral na sexta-feira, 10, após rejeitar uma proposta da prefeitura de pagar o reajuste com complementação para os outros níveis da carreira.

O piso nacional do magistério foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 17 de janeiro deste ano, com a portaria n° 17, no valor de R$ 4.420,55.

O Secretário-geral do Sintet (Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado do Tocantins), Carlos de Lima Furtado, participou da mobilização e ressaltou a importância do piso.

“O reajuste do piso deve ser pago na carreira para evitar a desvalorização dos salários, não tem como valorizar a educação sem a manutenção do reajuste para todos os níveis da tabela do Plano de Carreira”, disse Carlos Furtado.

Em nota, a prefeitura informou que em 2022 houve um reajuste no salário dos professores de 33,24% para todos os que recebiam abaixo do piso, e aplicou reajuste de 18,5% para os demais profissionais da carreira.

A prefeitura ressaltou ainda que das 30 unidades escolares existentes no município, apenas 19 aderiram ao movimento.

O sindicato informou que deu prazo de 15 dias para que a prefeitura apresente nova proposta.