Professores de Miracema fazem ato público pelo reajuste do piso; veja situação em outras cidades

Um grupo de profissionais da Rede Municipal da Educação de Miracema do Tocantins realizou um ato público nesta terça-feira, 10, em frente à Prefeitura Municipal. Os professores reivindicam o reajuste de 33, 24% do piso do magistério atrasado desde janeiro de 2022 e de 10,16% na carreira do funcionário de escola, além da implementação das progressões 2021. Conforme o Sind...